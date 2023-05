Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

26 frühere Hochbunker stehen noch in der Stadt. Sie werden heutzutage auf ganz unterschiedliche Art, teils aber auch gar nicht genutzt. Ihren Erhalt und die Erinnerung an ihre Bedeutung hat sich ein Ludwigshafener Verein zur Aufgabe gemacht.

Die gescheiterte „Generalprobe“ der alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg am 19. August 1942 in Dieppe in Nordfrankreich für den „D-Day“ ist Thema eines Vortrags von Klaus