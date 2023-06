„Wir wollen Ludwigshafen bewegen.“ Das betonten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Ulrich Spettmann vom Gesellschaftlichen Engagement der BASF einhellig. Gemeinsam mit dem Ludwigshafener Sportverband (LSV) haben Stadt und BASF deshalb wieder für Mitte Juli die Veranstaltung „LU läuft im Südwest-Stadion“ auf die Beine gestellt. Ein Lauf für alle.

Ursprünglich war das Format „LU läuft“ als einmalige Ersatzveranstaltung für den Stadtlauf gedacht, der nicht mehr ins Rahmenprogramm des Rheinuferfests passte. „Aber der Zuspruch war so groß, dass wir es erneut durchführen“, sagte die OB. Das Erfolgsgeheimnis sei ein Lauf, der zwar eine professionelle Zeitnahme hat, bei dem die sportliche Leistung jedoch nicht an erster Stelle steht. „Es geht vor allem um den Spaß an der Bewegung“, erklärte Steinruck.

Das wird schon deutlich bei der Laufauswahl. So macht ein „Inklusionslauf“ über zweieinhalb Stadionrunden (1000 Meter) um 15.30 Uhr den Anfang. Weiter geht es ab 16 Uhr mit den Laufangeboten für die unterschiedlichen Altersklassen von U6 bis U16. Ab 18 Uhr gibt es dann einen 3000 Meter Lauf (ab U14), und eine Walkingstrecke über die gleiche Entfernung, zu der sich auch eine Teilnehmerin mit Rollator angekündigt hat – und in die Abenddämmerung hinein soll dann der Startschuss für die 5000 Meter Strecke fallen, die ab der Altersklasse U16 freigegeben ist. Es sollte also wirklich für jeden und jede etwas dabei sein. Lediglich Rollstuhlfahrer finden sich bei „LU läuft im Südwest-Stadion“ nicht wieder.

Bereits 100 Anmeldungen

„Sport verbindet und führt Menschen zusammen. Dazu wollen wir beitragen“, nannte Spettmann im Gespräch den Grund für das Engagement seines Unternehmens. Der ehemalige Handballer konnte dabei auf seine eigenen Erinnerungen zurückgreifen: „Ich weiß, dass ich als Kind mal an einem Lauf im Südwest-Stadion teilgenommen habe und mir ist die besondere Atmosphäre in Erinnerung geblieben“, so der 47-Jährige. Er hofft deshalb darauf, die Anzahl von 280 Teilnehmenden aus dem Vorjahr noch steigern zu können.

Die Ausgangslage dafür sei nicht schlecht, berichtete Susanne Ziegler, Leiterin des Bereichs Sport und Ehrenamt: „Wir haben bereits knapp 100 Anmeldungen.“ Die Meldelisten sind bereits seit Mai freigeschaltet und bislang hatte es noch keine Öffentlichkeitsarbeit für das Laufevent gegeben. Deshalb hoffen die Organisatoren nun auf einen echten Schwung an Läufern, die sich je nach den eigenen Möglichkeiten auf die richtige Strecke begeben. Und dabei auch noch Gutes tun, denn mögliche Überschüsse aus den Startgeldern, die mit zwei Euro für Kinder und Jugendliche sowie vier Euro für Erwachsene und Senioren überaus human sind, kommen der Integrativen Kindertagesstätte Oggersheim zugute, wo neue Spielgeräte ebenfalls die Mobilität fördern sollen.

Für das Wohl der Besucher sorgen die Ehrenamtlichen des Fördervereins der Albert-Schweitzer-Grundschule, die Teilnehmer erhalten Freigetränke, DJ Dirk Nuber füllt die Pausen mit Musik und die Tanzschule Eva Weile übernimmt das Aufwärm- und Mitmachprogramm.

Noch Fragen?

Anmeldungen zu „LU läuft im Südwest-Stadion“ sind noch bis Montag, 10. Juli, im Netz unter www.lu-laeuft.de möglich. Die Läufe selbst starten am Samstag, 15. Juli, ab 15.30 Uhr im Südwest-Stadion. Die letzten Läufer sollten gegen 22 Uhr über die Ziellinie gehen.