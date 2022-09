Fußball für einen guten Zweck, prominente Spieler und sicherlich das ein oder andere Kabinettstückchen: Das verspricht das Benefizspiel der Lotto-Elf am Mittwoch auf der Sportanlage des BSC Oppau in Ludwigshafen.

Gegner der Lotto-Elf ist eine Vorderpfalz-Auswahl Ü40 „BSC Oppau and friends“. Auch Dirk Schuster, der Trainer der Zweitliga-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, wird für die Lotto-Elf am Ball sein. Schuster spielte bereits am vergangenen Donnerstag mit der Lotto-Elf beim SV Alsenborn, traf beim 15:2-Sieg einmal. Coach der Lotto-Elf ist Hans-Peter Briegel, Teammanager ist Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt. „Wir freuen uns, dass er dabei ist und unsere Mannschaft erneut verstärkt“, sagt Briegel zum Mitwirken von Schuster und kündigt an: „Wir möchten den Menschen ein Fußballfest bieten.“

Es spielen unter anderem der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald und David Odonkor, WM-Teilnehmer 2006. Auch Rekordnationalspielerin Lena Goeßling, die in ihrer aktiven Karriere auf 106 Nationalmannschafteinsätze kam, ist mit von der Partie. Anpfiff ist um 18.30 Uhr, bereits ab 16.30 Uhr gibt es ein kostenloses Schnupper-Fußball- und Cheerleadertraining für Kinder. Das leiten Torwart-Legende Wolfgang Kleff, Dribbelkünstler Dariusz Wosz und dessen Ehefrau Nika Krosny-Wosz.

„Wir hoffen auf 500 bis 800 Zuschauer“, sagte BSC-Sportvorstand Horst Mempel gestern. „Bislang haben wir 250 bis 300 Karten verkauft, einige sind noch vorbestellt.“ Mempel setzt darauf, dass sich am Mittwoch noch viele Fußball-Fans kurzfristig dazu entschließen, sich das Benefizspiel anzuschauen und sich Karten an der Abendkasse besorgen. „Die ist ab 16 Uhr geöffnet.“

Bei dem Spiel der Lotto-Elf steht in erster Linie der gute Zweck im Vordergrund. Begünstigte der Partie sind die Initiative Mama/Papa hat Krebs der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und „Hilfe für Douglas Barbosa“. Die Sportredaktion der RHEINPFALZ unterstützt diese Benefizpartie im Rahmen ihrer Aktion „Sportler helfen“. Weitere Infos und Karten-Reservierungen im BSC-Clubheim in der Edigheimer Straße 110, Telefon 0621 65 4618 (ab 17 Uhr, außer Montag), und per E-Mail unter: moll.roland@gmx.de.