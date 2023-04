Ein Lkw-Fahrer ist laut Polizei am Freitag gegen 17 Uhr in Schlangenlinien durch die Valentin-Bauer-Straße in West gefahren. Ein Zeuge hatte die Beamten informiert. Bei seiner Fahrt touchierte der Fahrer einen Audi A6, der am linken Fahrbahnrand geparkt war. Sachschaden: rund 5000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. In der Bruchwiesenstraße wurde der 59-Jährige kontrolliert. Ersten Ermittlungen nach könnte es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden von 2000 Euro.