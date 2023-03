Die Linke kritisiert den von der BASF geplanten Stellenabbau in Ludwigshafen. „Das wird uns hart treffen“, sagt Linken-Fraktionschef Liborio Ciccarello. Er appelliert an die BASF, sich nicht nur am Prinzip der Gewinnmaximierung zu orientieren, sondern auch zur Verantwortung für den Standort zu stehen. Ciccarello wirft SPD, Grüne und CDU vor, dass sie die BASF-Verluste in Milliardenhöhe maßgeblich mit ihrer Sanktionspolitik gegenüber Russland zu verantworten hätten. Ciccarello: „Die Sanktionen haben Deutschland mehr als Russland getroffen, insofern war ihre Verhängung töricht. Jetzt die Folgen zu beweinen, ist heuchlerisch.“ In Ludwigshafen werde es bei der Gewerbesteuer zu Mindereinnahmen und im Sozialbereich zu Mehrausgaben kommen. Der Bund solle mit einem Sonderfonds Kommunen unterstützen, die solche Folgen tragen müssten.