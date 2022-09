Dass die Sprachförderung in Kitas zum Jahresende wegfallen soll, sei kurzsichtig und unverantwortlich, findet die Linkspartei. „Hier wird an der absolut falschen Stelle gespart. Denn was wir in unserer Stadt brauchen, ist noch mehr Sprachförderung“, sagt Stadtratsfraktionschef Liborio Ciccarello. „Wer die deutsche Sprache nicht oder schlecht beherrscht, wird später in der Schule Probleme haben und deswegen keinen oder nur einen schlechten Schulabschluss erzielen. Ohne Schulabschluss wiederum bekommt man keinen Ausbildungsplatz, während ein schlechter Schulabschluss häufig zum Abbruch der Ausbildung führt.“ Und ohne abgeschlossene Ausbildung bekomme man meistens keinen Arbeitsplatz. Dieser Personenkreis sei auf Hilfe vom Staat angewiesen. „Wäre es nicht klüger, hier früher zu helfen, nämlich schon im Kindergarten? Jeder in die Sprach-Kitas investierte, aber auch nicht investierte Euro wird sich in nicht allzu ferner Zukunft revanchieren: Entweder in Form von Sozialtransfers oder in Form von Steuern. Vor diesem Hintergrund ist die Fortführung der Sprach-Kitas als klug, deren Abschaffung indes als dumm zu betrachten“, bilanziert Ciccarello.

In Kitas in der Ludwigshafener Innenstadt werden Kinder aus 45 Nationen betreut, rund 90 Prozent sind Zuwanderer. Diese Mädchen und Jungen bekommen besondere Sprachförderung, damit sie in der Schule den Anschluss nicht verpassen. Aber nicht mehr lange. Am Jahresende ist erst mal Schluss.