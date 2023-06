Die Letzte Generation kündigt für den heutigen Mittwoch einen Protestmarsch an und will sich um 17 Uhr am Mannheimer Wasserturm treffen. „Wir wollen widerständig sein, um zu zeigen: Wir sind nicht einverstanden. Wir treten ein für ein sozial-gerechtes Ende des fossilen Zeitalters“, heißt es in einer Presseerklärung. Zudem kritisieren die Klima-Aktivisten die Bundesregierung. „Die Regierung missachtet das Grundgesetz, zerstört unsere Lebensgrundlagen und jetzt kriminalisieren sie auch noch friedlichen Protest, um von ihrem Versagen abzulenken. Das zeigt: Kanzler Scholz und seine ,Fortschrittskoalition’ sind nicht gewillt, Klimaschutz zu machen. Doch den brauchen wir, denn ohne stabiles Klima gibt es keine Demokratie, keinen Rechtsstaat, keine Menschenwürde“, argumentieren die Aktivisten.