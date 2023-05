Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Berührungsängste mit den Toten: In manchen Kulturen werden die Leichname der Liebsten konserviert und zur Feier mit den Lebenden wieder hervorgeholt. Andernorts darf ihre Ruhe nicht gestört werden. Die Sehnsucht nach Nähe zu den Verstorbenen erkundet Rubarb dance and art in „Requiem / Mangonkal Holi“ im Ludwigshafener Pfalzbau. Ein Performance, die mehr als Theater ist: eine heilige Zeremonie, behutsam und voller Schattierungen.

Sein Vater musste alleine im Krankenhausbett sterben. So haben es die Hygienevorschriften damals während der Corona-Zeit verordnet. Der freischaffende indonesisch-niederländische