Am 3. Dezember 2020 ist sie positiv auf Corona getestet worden – was dann folgte, waren für Anna Blum Monate, in denen sie die Kontrolle über ihren Körper verlor. Wie sie sich durch diese Zeit gekämpft hat, welche Langzeitfolgen sie heute noch ausbremsen und warum sie trotzdem dankbar ist.

„Die Covid-19-Infektion hat mich umgehauen, mir ging es damals richtig schlecht“, sagt Anna Blum*. „Über einen Zeitraum von bestimmt 14 Tagen war ich damals völlig apathisch und habe so gut wie nicht mehr mitbekommen, was um mich herum überhaupt passiert“, erzählt die 55-Jährige, die im Kommunikationsbereich arbeitet, aber auch als freie Journalistin und erfolgreiche Reisebloggerin tätig ist.

Erst nach vier Wochen Quarantäne fühlt es sich für Blum so an, als könne sie Covid-19 hinter sich lassen. Doch Mitte Januar folgt der Schock: „Von einem auf den anderen Tag konnte ich aufgrund extremer Muskelkrämpfe plötzlich nicht mehr laufen.

Ich