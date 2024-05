Bei einer Online-Umfrage im Herbst 2023 konnten Ludwigshafener Bürger für sie störende Lärmquellen durch den Verkehr nennen. In der Südlichen Innenstadt wurde dabei an erster Stelle generell der Straßenverkehr genannt, gefolgt von Rasern und Posern, wie Christoph Neef, Mitarbeiter des städtischen Bereichs Umwelt und Klima, bei der Vorstellung der sogenannten Lärmaktionsplanung im Ortsbeirat am Dienstagabend berichtete. Schwerpunkte seien in Mitte die Ludwigstraße (Nachtverkehr trotz Verbots) und in Süd Rheinallee, Lagerhaus- und Saarlandstraße (zu laute Lkw). Als Lösungsvorschläge wurden verstärkte Kontrollen (Ludwigstraße), die Beschränkung des Tempolimits von 50 auf 30 Stundenkilometer für die Rheinallee sowie zudem Blitzer für Lagerhaus- und Saarlandstraße genannt. Neef zufolge werden die Reaktionen analysiert. Ein Mittel, um die Lautstärke zu drosseln, sei lärmoptimierter Asphalt, dessen Langzeitwirkung etwa in der Lagerhausstraße geprüft werde.