Neuartige Pilze wachsen in Fußgönheim. Bisweilen so riesige, dass man sich daneben winzig fühlt wie ein Schlumpf. Unter dem Titel „Semper in Obscuris“ zeigt die Kunstgalerie im Schloss Arbeiten der Speyerer Malerin Maria Trezinski.

Bis zu 15 mal drei Meter groß seien ihre Bilder, berichtet die Künstlerin. Zu monumental für die buergyderuijtergallery an der Hauptstraße wie wohl für die meisten