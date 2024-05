Ob mitreißende Beats oder sanfte Balladen, modern oder klassisch, berührend oder fröhlich – die Speyerer Band Soulmate4 steht für ein vielfältiges Programm. Bereits in der Adventszeit sorgten Soulmate4 in der Ludwigshafener Erlöserkirche für ein volles Haus und einen ganz besonderen Abend, an den sich viele noch heute gerne erinnern. Am Samstag, 1. Juni, ist die Gesangsgruppe um 19 Uhr mit ihrem Programm „Musical Moments“ wieder zu Gast in der Erlöserkirche (Herxheimer Straße 53). Wie der Name schon verrät, dreht sich an diesem Abend alles um Musicals. Songs aus meist deutschsprachigen Musicals wie König der Löwen, Der Glöckner von Notre Dame, Wicked, Hairspray, Moulin Rouge oder Die drei Musketiere stehen auf dem Programm. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei, es gibt Getränke und Snacks, Spenden sind willkommen. Informationen und Kontakt auch unter: www.evkirche-gartenstadt.de.