Für den Mannheimer Gemeinderat hat sich eine neue Fraktion gebildet: Linke, Tierschutzpartei und Klimaliste – abgekürzt LTK – haben sich zusammengeschlossen. Damit ersetzt in dem neu gewählten Gremium die Klimaliste die Satire-Partei. Der Fraktion, die ihre Arbeit offiziell mit der konstituierenden Sitzung am 23. Juli aufnehmen wird, gehören neben der Neu-Stadträtin Jessica Martin (Klimaliste Deutschland) Nalan Erol (Die Linke), Andreas Parmentier (Tierschutzpartei) und Dennis Ulas (Die Linke) an. Zur Fraktionsvorsitzenden wurde einstimmig Nalan Erol gewählt, zu ihrem Stellvertreter Andreas Parmentier. Die LTK-Mitglieder kennen sich bereits aus dem Oberbürgermeisterwahlkampf im vergangenen Jahr, als sie Kandidatin Isabell Belser unterstützt haben.