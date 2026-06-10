Motorräder, Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter: Vor allem Zweiradfahrer hatte das Polizeipräsidium Rheinpfalz bei den Kontrolltagen „2 Wheelers“ im Blick.

Das Polizeipräsidium beteiligte sich zwischen 1. und 6. Juni an einer europaweiten „Roadpol“-Aktion. Ein Blick auf die Unfallstatistik im Präsidiumsbereich (Vorder- und Südpfalz) zeigt, dass solche Kontrollen weiterhin nötig sind: Während die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2025 nur leicht gestiegen ist (0,7 Prozent), sind Unfälle mit der Beteiligung von Fahrrad-/Pedelecfahrern (3,7 Prozent), motorisierten Zweiradfahrern (2,8 Prozent) und Elektrokleinstfahrzeugen (87,9 Prozent) deutlich stärker gestiegen.

Insgesamt wurden 1128 Fahrrad-/Pedelecfahrer, 384 motorisierte Zweiradfahrer sowie 186 Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen verletzt, davon neun Personen – wie im Jahr zuvor – tödlich. Im aktuellen Kontrollzeitraum wurden insgesamt 1008 Fahrzeuge (186 motorisierte Zweiräder, 319 Fahrräder, inklusive E-Bikes und Pedelecs, 503 Scooter) kontrolliert. Hierbei wurden laut Polizei 305 Verstöße festgestellt. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.roadpol.eu.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen (knapp 2300 Mitarbeiter) ist zuständig für die Sicherheit von fast einer Million Menschen.