Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kita-Notstand in Ludwigshafen hat sich dramatisch verschärft: Rund 3100 Kita-Plätze fehlen in der Stadt – es mangelt an Gebäuden und Personal. Was gegen die Krise unternommen werden sollte, darüber hat der Stadtrat heftig debattiert.

Erzieherinnen und Erzieher werden in Ludwigshafen