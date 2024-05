Am Sonntag hat die Polizei zwischen 10 und 11.30 Uhr das Durchfahrtsverbot auf dem Wirtschaftsweg „Walthershöhe“ in Friedelsheim überwacht. Dabei erwischte sie vier Fahrer, die dort verbotswidrig unterwegs waren und nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen müssen. Während der Kontrolle beobachteten die Beamten mehrere Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Präsenz der Streife wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet Autofahrer darum, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es sonst auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.