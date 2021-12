Wenn schon die Weihnachtsfeiern in ihrer gewohnten Form ausfallen müssen – auf die Weihnachtsüberraschung für die Kinder der integrativen Kita Sonnenblume in Oggersheim wollte Carl Philippe Stoffel vom Rotaract-Club Ludwigshafen-Frankenthal nicht verzichten. So gab es für die Kleinen Geschenkpakete unter Corona-Bedingungen.

Wie es dazu kam? Rotaract-Präsident Stoffel fragte bei „Hajo“ Bartsch nach, der seit 14 Jahren die Fastnachtsaktion in der Kita organisiert, ob sich die Kinder über eine Adventsüberraschung freuen würden. Spontan antwortete er: „Da fragen Sie noch?“ Und so kam es, dass der Rotary-Club Ludwigshafen Rheinschanze zusammen mit Mitgliedern der Rotary-Clubs Frankenthal/Pfalz und Limburgerhof/Vorderpfalz die Aktion mit großzügigen Geldspenden unterstützte. Kita-Leiterin Christine Groß, staunte nicht schlecht, als der Anruf kam und die Spendenaktion angekündigt wurde. Nach Absprache mit ihr ging es zum Einkaufen in die örtlichen Supermärkte, wo die Inhalte für 100 Pakete erworben wurden.

Zusätzlich Bobbycars und Dreiräder

Insgesamt kamen so viele Spenden zusammen, dass zusätzlich zu den persönlichen Paketen noch mehrere Bobbycars und Dreiräder gekauft werden konnten: gemeinschaftlich nutzbare Spielgeräte für alle Kinder.

„Zusammen mit weiteren ehrenamtlich engagierten Mitgliedern haben wir die Kartons befüllt, weihnachtlich dekoriert und darauf geachtet, dass jedes den gleichen Inhalt hat“, sagt Stoffel. „Es sollen ja keine Streitereien entstehen.“

„Das Schönste an der Aktion waren die leuchtenden Kinderaugen bei der Übergabe“, sagt Katharina Wienken, ebenfalls Mitglied beim Rotaract-Club Ludwigshafen-Frankenthal. Beschert wurde im Freien vor der Einrichtung in Oggersheim.