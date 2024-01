„Mit allen Sinnen – Kirche anders erleben“: Unter diesem Motto findet von Sonntag bis Mittwoch, 21. bis 24. Januar, die 55. Ökumenische Woche in Friesenheim statt.

Mit einem Eröffnungsgottesdienst startet die Ökumenische Woche am Sonntag, 21. Januar. Dekan Dominik Geiger (Predigt) und Pfarrer Thomas Kiefer feiern diesen um 18 Uhr in der Pauluskirche in Ludwigshafen-Friesenheim (Luitpoldstraße 41).

Am Montag, 22. Januar, heißt es „Hören – Mehr als Worte sagt Musik“. Bezirkskantor Tobias Martin, Helmuth Morgenthaler und Christiane Runge gestalten den Abend in der Friedenskirche, Leuschnerstraße 56, der um 19.30 Uhr beginnt. Der Bezirkskantor spielt verschiedene Orgelwerke, Christiane Runge wird verschiedene Flötenstücke, begleitet von der Orgel, beisteuern, und Helmuth Morgenthaler sorgt für inhaltliche Impulse.

„Ich kann dich gut riechen“ heißt es am Dienstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Willi-Graf-Haus (Leuschnerstraße 151). Es referieren Pfarrer Thomas Kiefer und Pfarrer Erhard Elsner.

Um Schmecken geht es schließlich bei der letzten Veranstaltung der Ökumenischen Woche in Friesenheim. Am Mittwoch, 24. Januar, befassen sich Pfarrer Frank Schuster und Pfarrerin Cornelia Zeißig um 19.30 Uhr im Gallusheim in der Luitpoldstraße 61 mit diesem Sinn.

Die Ökumenische Woche Friesenheim wird von den Pfarrgemeinden St. Josef und St. Gallus, den Gemeinden der Friedenskirche, der Paulskirche und des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Erwachsenenarbeit veranstaltet. Der Eintritt ist frei.