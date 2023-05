Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es war eine Zeit des Schreckens, der Angst und Entbehrungen“, erinnert sich die 1936 in Engers im Kreis Neuwied geborene Milka Stark an den Zweiten Weltkrieg. Noch heute denkt sie zurück an die Fliegerangriffe, an die schrecklichen Aufenthalte im meist überfüllten Bunker – und an Momente voller Panik.

Als sie neun Monate alt wurde, erzählt Milka Stark, bekam sie ihr Schwesterchen Sonja. Um ihre in Köln lebenden Eltern, Walter und Irma Weiß, zu entlasten, holten die Eltern