An einem Kesselwagen im Mannheimer Rangierbahnhof kam es zu einem Austritt von niedrig konzentrierter Salzsäure. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich nach eigenen Angaben. Der Austritt konnte demnach im Bereich des Domdeckels festgestellt werden. Der Austritt war laut feuerwehr minimal. Mittels Handwerkzeug und Abdichtmaterialien wurde der Austritt durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter speziellen Schutzanzügen gestoppt. Es gab keine Verletzte vor Ort.