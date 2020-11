Ein 15-jähriger Jugendlicher, der am Donnerstagmorgen im Hauptbahnhof Heidelberg der Bundespolizei aufgefallen war, weil er keinen Mund-Nase-Schutz trug, war als vermisst gemeldet. Inzwischen ist der Junge wieder in das Wohnheim zurückgebracht worden, aus dem er abgehauen war. Laut Polizei wehrte sich der 15-Jährige zunächst, als die Beamten ihn mitnehmen wollten. Bei seiner Überprüfung hatten die Beamten zuvor bemerkt, dass er als vermisst gemeldet war. Der 15-Jährige musste schließlich gefesselt werden. Sein Widerstand ließ auch auf der Dienststelle nicht nach, wo er versuchte, einen Beamten gezielt mit einem Kopfstoß zu verletzen. Nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen wurde der Jugendliche in das Wohnheim zurückgebracht, aus dem er weggelaufen war. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.