Fünf Leichtverletzte und eine tote Katze sind die Folge eines Zimmerbrandes am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in einem eingeschossigen Haus in der Bayreuther Straße (West).

Beim Eintreffen der Wehr hatte das Feuer bereits auf die Dachkonstruktion übergegriffen. Es konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht und – auch mit Hilfe von zwei Drehleitern – gelöscht werden. Die Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Um fünf mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung kümmerte sich ein Rettungsdienst. Für eine Katze kam jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden.

Zu den umfangreichen Nachlösch- und Entrauchungsarbeiten wurden auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oppau und Mitte hinzugezogen. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist derzeit unbewohnbar. Die Mieter kamen bei Bekannten unter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.