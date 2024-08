Weil in den vergangenen Tagen in der Region bei Kaninchen vermehrt die Viruserkrankungen Myxomatose und „Rabbit Haemorrhagic Disease“ (RHD) – letztere wird oft einfach als Chinaseuche bezeichnet – aufgetreten seien, fordert der Tierschutzverein Ludwigshafen Kaninchenhalter dazu auf, ihre Tiere dringend impfen zu lassen. Beide Erkrankungen endeten tödlich, warnt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Tina Bredthauer, in einer Pressemitteilung. Das Tückische an den Viruserkrankungen: Weil die Übertragung in der Regel durch Insekten wie etwa Fliegen erfolgt, könnten auch Kaninchen erkranken, die ausschließlich in der Wohnung gehalten werden. „Eine Impfung ist die einzige Möglichkeit, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern“, schreibt Bredthauer.