Bei einer Auseinandersetzung nach einer Party am Badesee Niederwiesenweiher ist in der Nacht auf Samstag ein 18-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim leicht verletzt worden. Laut Polizei sollen zwei Gruppen gegen 3 Uhr in Streit geraten sein. Vermutlich sei es dabei um eine Frau gegangen. Einer von drei bislang unerkannten Männern habe den 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im anschließenden Gerangel sollen zwei der drei Männer Messer gezogen haben. Daraufhin habe sich die Menschenmenge aufgelöst, die sich wohl im Zuge der Schlägerei gebildet hatte. Die drei Unbekannten entfernten sich in Richtung Wald. Zeugen der Tat, die Angaben zu der Dreiergruppe und dem Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.