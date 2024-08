Die Ludwigshafener Polizei hat einen jungen Rollerdieb erwischt, während er mit seiner Beute durch die Gegend fuhr. Wie die Beamten berichten, sollte der 17-Jährige am Montagnachmittag gegen 17.50 Uhr in der Kanalstraße im Hemshof von einer Streife kontrolliert werden, weil er und sein Sozius keine Helme trugen. Stattdessen hielt der junge Mann den Roller an, stellte ihn ab und rannte davon – genau wie sein 15 Jahre alter Begleiter. Die Polizisten hätten den 15-Jährigen allerdings zu fassen bekommen, was den Älteren veranlasst habe, sich zu stellen. Die Beamten stellten dann schnell fest, dass der Roller als gestohlen gemeldet war und der Fahrer keinen Führerschein hatte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und seinem Besitzer zurückgegeben, die beiden Jugendlichen ihren Eltern übergeben.