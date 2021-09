Drei junge Frauen haben laut Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr in der Bliesstraße (West) auf Höhe des Eingangs des Bliesbads vier Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt. Danach entfernten sie sich Zeugenangaben zufolge in Richtung Heuweg. Die Polizei suchte die Umgebung erfolglos nach ihnen ab. Die Täterinnen waren 14 bis 16 Jahre alt. Eine trug ein weißes T-Shirt, eine andere ein schwarzes Kopftuch. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.