Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend, in Ludwigshafen entführt und ausgeraubt worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal bedrohten ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger den jungen Mann an einer Haltestelle in der Valentin-Bauer-Siedlung (West) mit einer Schusswaffe und zwangen ihn in ein Auto, das ein weiterer 18-Jähriger fuhr.

Während der Fahrt bedrohten sie den jungen Mann mit einer Schusswaffe und einer Machete, fesselten den 18-Jährigen und raubten ihm unter anderem Bargeld und Kopfhörer. Am Zielort, einem Feld in Ludwigshafen, schlug und trat der 16-Jährige das Opfer, bevor die Täter ihn gefesselt zurückließen. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Im Zuge der Ermittlungen identifizierte die Polizei alle drei Tatverdächtigen und durchsuchte am Mittwoch deren Wohnungen. Dabei fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und die gestohlenen Kopfhörer.

Einen der Tatverdächtigen, den 17-Jährigen, führte die Polizei beim Amtsgericht Frankenthal einem Haftrichter vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs. Der Jugendliche wurde daraufhin in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden mangels Haftgrundes entlassen.