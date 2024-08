In den rheinland-pfälzischen Herbstferien können Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren bei der BASF in Ludwigshafen forschen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Demnach bietet der Konzern von 14. bis 18. Oktober erstmals in den Herbstferien die Möglichkeit, unter dem Motto „Expedition Erdreich – vielfältiges Leben unter unseren Füßen“ zu den Themen Boden und Biodiversität zu experimentieren. Insgesamt stehen 100 Plätze zur Verfügung.

„In unserem Programm können naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe aller Schulformen selbst zu Forschern werden. Wir freuen uns, den Jugendlichen auch in den Herbstferien spannende Experimente anbieten zu können“, sagt Joachim Wünn, Leiter der BASF-Schülerlabore.

Workshops auch für Schulen

Die Vielfalt der Böden sei für den Klimaschutz und die Landwirtschaft von großer Bedeutung und trage zur Reinigung von Luft und Wasser bei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer formulieren selbst Forscherfragen, untersuchen eigene Bodenproben unter dem Mikroskop, bestimmen Bodenarten und weisen verschiedene Stoffe nach.

In den fünf BASF-Schülerlaboren werden im Jahr 2024 mehr als 550 Workshops für Schulen in der Metropolregion Rhein-Neckar angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche von acht bis 18 Jahren. Zusätzlich können Familien jeweils am vierten Samstag im Monat in den sogenannten Kids’ Labs zum Thema „Prima Klima!“ experimentieren.

Noch Fragen?

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist kostenfrei. Anmeldestart ist am 2. September um 7 Uhr, Anmeldeschluss ist der 7. Oktober. Anmeldungen sind auf der Homepage des Unternehmens möglich.