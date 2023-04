Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als der Zweite Weltkrieg begann, war Johannes Bosch gerade drei Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist er in Annweiler am Trifels, wohin ihn seine Erinnerungen auch wieder führen. Heute lebt der 84-Jährige in der Pfingstweide. Doch die Bilder von damals gehen ihm nicht aus dem Kopf.

„Wir haben das alles so genommen, wie es kam. Wir hatten nichts und wir haben auch nichts vermisst“, sagt Johannes Bosch ernst. Er erinnert sich noch gut an sein Elternhaus in Annweiler, an die