Ausbildung und duales Studium: Das sind die Schwerpunkte des TFC-Job-Barbecues am Donnerstag, 18. Juni, von 17 bis 20 Uhr auf der Parkinsel in Ludwigshafen.

Die ehrenamtlich organisierte Jobmesse für junge Menschen hat sich bei Ausbildungsbetrieben, Hochschulen und Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region etabliert und zählt in ihrer achten Auflage 75 Aussteller. Industrie und Handwerk, Gesundheit, Bildung, Logistik, Finanzen und Handel bis hin zum öffentlichen Dienst sind nur einige Branchen, mit denen Schülerinnen, Studieninteressierte und junge Erwachsene ins Gespräch über ihre berufliche Zukunft kommen können. Das Hockeygelände des TFC Ludwigshafen im Park, Burger und Getränke sollen dafür „die unverwechselbare zwanglose Atmosphäre“ schaffen.

Organisator Christian Hanz, Foto: Moray

„Vielfalt macht uns besonders interessant“

„Beim TFC-Job-Barbecue knüpfen Talente und Betriebe persönliche Kontakte auf Augenhöhe, die oft aussagekräftiger sind als formale Bewerbungsprozesse. Der Erfolg zeigt sich daran, dass viele Aussteller das Job-Barbecue regelmäßig nutzen – aber wir freuen uns jedes Jahr auch über neue Unternehmen. Die Vielfalt macht uns für die jungen Menschen besonders interessant, die sich orientieren oder direkt bewerben wollen“, sagt Christian Hanz, Vorsitzender des TFC Ludwigshafen und Organisator des Job-Barbecues.