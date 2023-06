Bei der BASF gibt’s nur Chemie-Jobs? Weit gefehlt. Davon können sich junge Menschen mit ihren Familien beim kostenfreien „Infotag Ausbildung und Quereinstieg“ am Samstag, 24. Juni, 9 bis 15 Uhr, selbst überzeugen. Ausbildungsexperten präsentieren an zahlreichen Info-Ständen, in Vorträgen und Mitmachaktionen die über 30 Ausbildungsberufe und Quereinstiegsmöglichkeiten für Berufserfahrene bei der BASF.

Gleich Bewerbung in die Wege leiten

Los geht’s um 9 Uhr in der Zentralen Ausbildung am Tor 11 des BASF-Werks Ludwigshafen. Wer möchte, kann noch an Ort und Stelle eine Bewerbung in die Wege leiten und laut dem Konzern dafür einfach den ausgedruckten Lebenslauf mitbringen.

Wer noch gar nicht weiß, in welche Richtung der Berufsweg gehen soll, kann erstmal auf Entdeckungsreise gehen: Potenzielle Chemikanten absolvieren an sechs Stationen ihren Infotag-Anlagenführerschein. An vielen Ständen können die Besucher laut Ankündigung direkt ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und zum Beispiel einen Bilderrahmen oder ein Schachspiel anfertigen. Oder schlägt das Herz eher für Feuerwehr oder Eisenbahn? Auch hierzu bietet die BASF Einstiegsmöglichkeiten.

Einblicke beim Schnuppertest

Ein sogenannter Schnuppertest liefert erste Einblicke ins Auswahlverfahren für Bewerber. Rund 90 Prozent der Auszubildenden werden nach ihrer Ausbildung übrigens in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Alle Gäste müssen einen Personalausweis mitbringen. Kinder ab sechs Jahren sind ebenfalls willkommen.

Mehr Infos im Netz unter www.basf.com/ausbildung.