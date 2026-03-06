Ab Juli wird die Hochstraße Süd wieder komplett für den Verkehr zur Verfügung stehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird bereits im Frühjahr ein Teilstück der Hochstraße Süd freigegeben. Im Sommer starten dann die Rückbauarbeiten rund um den Nordbrückenkopf der Hochstraße Nord (B44). Um die Großbaustelle einzurichten, wird es dort bereits ab April Bauarbeiten geben, die mit weiteren Infrastrukturprojekten im Stadtgebiet koordiniert werden müssen.

Wer Fragen rund um die bevorstehenden Bauarbeiten hat, kann diese ab Montag, 9. März, online an die Bauprojektgesellschaft und die Stadtverwaltung richten. Bis Montag, 23. März, wird dafür im Internet unter www.ludwigshafen-diskutiert.de ein eigener Dialograum eingerichtet. Fachleute der Bauprojektgesellschaft und der Verwaltung beantworten dann die Fragen der Teilnehmer des Online-Dialogs, etwa zur Verkehrsführung oder den Bautätigkeiten entlang der Hochstraße Nord sowie zur Hochstraße Süd.

Unter www.ludwigshafen-diskutiert.de und auf den städtischen Social-Media-Kanälen gibt es laut Stadt auch regelmäßig aktuelle Informationen zu den Arbeiten. Wer immer auf dem neuesten Stand sein möchte, kann sich unter www.ludwigshafen-diskutiert.de/newsticker für den Newsticker anmelden. Am 27. Juni wird es außerdem in der Rhein-Galerie einen großen Infomarkt geben. Interessierte können dort mit den Verantwortlichen und Planern ins Gespräch kommen.