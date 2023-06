Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag gegen 1.38 Uhr in die Bliesschule in der Krummlachstraße (Stadtteil West) eingebrochen. Laut Polizeibericht brachen die Täter eine Tür auf und verursachten dabei einen Schaden von zirka 500 Euro. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Bei den Einbrechern könnte es sich nach Einschätzung der Ermittler um drei Jugendliche gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobacht haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.