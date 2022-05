Ein 24-Jähriger ist laut Polizei am Freitag gegen 23.15 Uhr in einem Linienbus ins Gesicht geschlagen worden. Tatort war eine Haltestelle in der Bruchwiesenstraße (West). Die Attacke gegen den Mannheimer ereignete sich beim Aussteigen noch im Türbereich des Busses, wo ihn ein Faustschlag eines Unbekannten traf. Der 24-Jährige stürzte aus dem Bus und verletzte sich. Er musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Täter konnte kurzzeitig vor Ort festgehalten werden, flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der Polizei, die nun Zeugen sucht. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.