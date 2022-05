Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Spedition in West hat kriminelle Machenschaften eines 23-Jährigen aus Kirn vereitelt. Dieser wollte laut Polizei am Samstag gegen 17 Uhr einen Stapler dieser Speditionsfirma entwenden und noch vor Ort an einen 46-jährigen Ludwigshafener weiterverkaufen. Der stutzige Mitarbeiter verständigte die Polizei. Gegenüber den Käufern gab sich der aufgespürte 23-Jährige als ehemaliger Mitarbeiter der Spedition aus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.