Mehrere Unbekannte haben am Sonntagnachmittag zwei Züge der Deutschen Bahn auf einer Abstellanlage am Hauptbahnhof Heidelberg mit Farbe besprüht. Der Schaden beläuft sich laut Bundespolizei auf etwa 10.500 Euro. Gegen 16 Uhr beobachtete ein Bahn-Mitarbeiter vier Personen mit Warnwesten in den Gleisen. Als diese den Mann erkannten, rannten sie den weiteren Angaben zufolge in Richtung Innenstadt davon. Die Unbekannten ließen offenbar verschiedene Spray-Utensilien zurück. Die Bundespolizei ermittelt.