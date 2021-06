Um Schüler bei der Verbesserung ihrer Lernorganisation zu helfen, haben die BASF und die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH Anfang des Jahres ein Bildungsprojekt ins Leben gerufen: „Deine Lernbox – alles drin für Schülerinnen und Schüler in der Metropolregion Rhein-Neckar“. Jetzt beteiligt sich an diesem Projekt auch die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft und unterstützt laut einer Pressemitteilung insbesondere das Online-Mentoring-Programm „Deine Lernbox – Digi-Coach“. Dabei sollen Antworten auf Fragen erarbeitet wie: Wie strukturiere ich meinen Alltag? Wann lerne ich am besten? Wie schaffe ich mir eine gute Lernumgebung? Eine Übersicht aller Hilfsprogramme gibt’s hier im Netz.