Seit mehreren Jahren kooperieren das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in West und die Stadtbibliothek Ludwigshafen beim Leseförderprojekt „Book-Slam®“. Die Idee stammt nach Angaben der Verwaltung aus der Akademie Remscheid und wurde von Stephanie Jentgens, Dozentin für Literatur, in Anlehnung an den „Poetry Slam“ entwickelt. Jugendliche sollen mit dem Konzept andere Jugendliche für aktuelle Jugendliteratur begeistern. Anders als bei einer herkömmlichen Buchvorstellung, bedient man sich unterschiedlicher Methoden. Die Präsentationsformen reichen von szenischen Darstellungen, Trailern, Rollenspielen, Werbespots über Lesungen, mit und ohne Musik, bis zu Interviews. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Jahr beteiligt sich im THG die Klasse 8b mit ihrer Klassenlehrerin Ruth Rheinstädter und die Schulbibliothek unter der Leitung von Ruth Kersthold. Verantwortlich für das Projekt bei der Stadtbibliothek sind Elvira Gensheimer und Diana Goldschmidt. Bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 26. Juni, ab 8.05 Uhr in der THG-Schulbibliothek, Freiastraße 10, zeigen die Schüler der Klasse 8b, was sie sich zu ihrem jeweiligen Buch überlegt haben. Die Präsentationen werden in einem Wettbewerb vor Mitschülern der siebten Klassen des Gymnasiums gezeigt. Welche Bücher aufgrund der Präsentation das Interesse der Jugendlichen gefunden haben, wird im Anschluss durch das Publikum bewertet.