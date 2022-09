Die erste Herbstbelebung sorgt auch im Bezirk der Ludwigshafener Agentur für Arbeit für eine Trendwende: Stiegen die Arbeitslosenzahlen in den Sommermonaten noch leicht an, waren im September mit 14.700 Personen 394 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat.

Seit dem Ende der Sommerferien gebe es in der Region Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer mehr Einstellungen und damit sinkende Arbeitslosenzahlen, sagt Jeannette Pandza, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. „Der Arbeitsmarkt ist weiterhin stabil, bei den Firmen der Region besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Personal.“ Einige Branchen stechen in diesem Zusammenhang jedoch besonders hervor: Die Wirtschaftsbereiche Handel, Verkehr und Lagerlogistik, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Verarbeitendes Gewerbe, das Gastgewerbe sowie die Gesundheitsberufe hätten im September die meisten offenen Kapazitäten gemeldet.

314 neue Jobmöglichkeiten

In der Stadt Ludwigshafen waren laut Agentur für Arbeit in diesem Monat mit 7959 Personen 151 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat August und 655 weniger als noch vor einem Jahr. Insgesamt 1827 Frauen und Männer haben demzufolge ihre Arbeitslosigkeit beenden können – das waren 236 mehr als im August, allerdings 205 weniger als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum haben sich 1659 Personen arbeitslos gemeldet. Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind das 19 weniger als im August und 109 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. Im Stadtgebiet Ludwigshafen wurden im September 314 neue Jobmöglichkeiten angeboten, der Bestand bleibt laut Statistik mit 1863 Stellen auf dem Vormonatsniveau.

Positive Entwicklung bei Jüngeren

Auch für den Geschäftsstellenbezirk Frankenthal vermeldet die Ludwigshafener Agentur für Arbeit Erfreuliches, nämlich eine um 0,1 Prozent gesunkene Arbeitslosenquote. „Besonders positiv ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit der Unter-25-Jährigen. Viele Jugendliche, die nach Beendigung ihrer Ausbildung im Sommer nicht übernommen wurden, konnten wir schnell in ein passendes Jobangebot vermitteln“, berichtet Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Speyer, wo die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent sank. „Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Aber auch die Personenzahl der Über-50-Jährigen hat sich im Vergleich zum Vormonat verringert“, berichtet Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer.

Gestiegene Arbeitslosenquote in Mannheim

Auf der anderen Rheinseite in Mannheim ist indes kein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Wie die dort zuständige Agentur für Arbeit meldet, stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte. Laut Statistik ist dies darauf zurückzuführen, dass es im September einen deutlichen Anstieg derjenigen Personen gab, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 erhielten – dieses regelt die Grundsicherung für Arbeitslose und wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Hartz-IV-Gesetz bezeichnet.