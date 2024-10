Die Bundespolizei hat am Wochenende am Mannheimer Hauptbahnhof drei Haftbefehle vollstreckt. Laut Bericht kontrollierten die Beamten am Freitag gegen 13.15 Uhr einen 28-jährigen Polen routinemäßig. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Die Geldstrafe in Höhe von 860 Euro beglich sein Arbeitgeber, sodass eine Haftstrafe abgewendet werden konnte. Weniger Glück hatte ein 36-jähriger Pole, der gegen 19.45 Uhr kontrolliert wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Weil der Mann die haftbefreiende Summe in Höhe von 1380 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wegen Diebstahls in zwei Fällen war eine 31-jährige Spanierin zur Festnahme ausgeschrieben, die die Beamten am Sonntag gegen 16.30 Uhr kontrollierten. Weil sie die Geldstrafe über 1690 Euro und die Verfahrenskosten in Höhe von rund 2260 Euro nicht aufbringen konnte, musste auch sie in eine Justizvollzugsanstalt.