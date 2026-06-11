Zwei 18-Jährige haben in Mannheim mehrfach Parfums aus Geschäften gestohlen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei wurden die Männer am 11. Juni dem Amtsgericht vorgeführt, das Haftbefehle wegen besonders schweren Diebstahls erließ. Die Tatverdächtigen sollen am 8. Juni gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in den Planken neun Parfums im Wert von 1725 Euro mitgenommen haben. Sie nahmen die Ware wechselseitig aus den Regalen und steckten sie in mitgebrachte Tüten, verließen den Laden und zahlten nicht. Rund 20 Minuten später gingen sie laut Polizei in eine Parfümerie in den P-Quadraten, wo einer nach Absprache mit dem anderen ein Körperpflegeprodukt im Wert von 139 Euro mitnahm. Am 10. Juni kurz nach 17.30 Uhr betraten beide erneut denselben Drogeriemarkt in den Planken und stahlen zwölf Parfums im Wert von 2340 Euro. Sie steckten die Ware in eine präparierte Tüte. Mitarbeitende beobachteten die Tat, hielten die Männer fest und alarmierten die Polizei. Eine Streife des Reviers Mannheim-Innenstadt nahm beide noch vor Ort vorläufig fest. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts wurden die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen dauern an. r