Ein 53-Jähriger ist am Sonntag bei einem Brand in der Kleingartenanlage Tiefgewanne in der Wollstraße (West) verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach das Feuer gegen Mittag in einer Holzhütte in der Kleingartenanlage aus. Beim Versuch den Brand zu löschen, verletzte sich der 53-Jährige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.