Das Krankenhaus Zum Guten Hirten hat eine Sonderrolle in der Ludwigshafener Kliniklandschaft: In der Semmelweisstraße kümmert man sich vor allem um alte und psychisch kranke Patienten. Um die Bedingungen dafür zu verbessern, hat das Haus kräftig investiert. Und sich zugleich der Corona-Herausforderung gestellt.

Ein jahrelanges Puzzlespiel hat im Guten Hirten nun ein Ende. Seit Anfang Januar ist die vierte psychiatrische Station in Betrieb. Das Haus rüstet sich damit für die Zukunft. Denn laut Krankenhaus-Plan des Landes soll die Klinik ihre Patienten in 170 Betten betreuen – 100 in der Psychiatrie und 70 in der Inneren/Geriatrie. Doch bisher hat das Haus dafür gar nicht genug Platz.

Daher wurde die über fünf Jahre andauernde umfassende Sanierung des Bettenhauses aus den 60er-Jahren in Angriff genommen. Das Gebäude hat nun neue Fenster, eine neue Fassade und ein neues Dach. Zudem wurden alle Stationen modernisiert und bekamen unter anderem neue Fußböden und frische Anstriche. Möglich war das alles, weil eine Etage, die zuvor zur Pflege von Ordensschwestern vorhanden war, frei wurde. Sie diente während der 8,5 Millionen Euro teuren Sanierung jeweils als Ausweichstation und ist nun die Heimat der vierten Station der Psychiatrie. „Diese ist ganz wichtig. Wir haben nun mehr Platz für die Betreuung der Patienten, können auch Einzelbelegungen ermöglichen sowie Gesprächsräume einrichten“, erläutert Jörg Breitmaier, Psychiatrie-Chefarzt und Ärztlicher Direktor. „Die Bedingungen für psychiatrische Behandlungen sind also deutlich besser geworden.“ Dazu zählen auch Aspekte wie die neuen Fenster. Sie lassen sich nun ganz öffnen, sind durch Lamellen aber zugleich so gesichert, dass niemand rausfallen kann. Breitmaiers Team musste sich nur insofern umstellen, als das Personal sich jetzt nicht mehr auf drei, sondern eben auf vier Stationen verteilt. „Da mussten wir uns neu sortieren und organisieren“, so Breitmaier.

Farben auf den Stationen

Auch Christine Weis, die Chefärztin der Klinik für Geriatrie und Innere Medizin, freut sich über die Sanierung und sieht darin große Fortschritte für ihre Arbeit. „Wir haben auf unseren Stationen nun ein Farbkonzept umgesetzt und überall Bilder aufgehängt. Dadurch kommen wir weg von der Krankenhaus-Stimmung und sorgen für Atmosphäre“, erläutert sie. Das sei für die betagten Patienten in ihrer Klinik ein ganz wichtiger Faktor.

Oliver Heath ist als Verwaltungsdirektor der Krankenhausstiftung der Niederbronner Schwestern (sie ist der Träger des Guten Hirten, ihr Sitz ist in Speyer) froh und stolz auf das Projekt: „Wir haben es komplett aus eigenen Mitteln finanziert.“ Man habe jetzt deutlich bessere Arbeits- und Behandlungsbedingungen. Zugleich hat Heath schon die nächsten Schritte im Blick. Denn für die 170 Betten, die im Landesplan angestrebt sind, „brauchen wir neue Kapazitäten“. Daher verhandelt das Haus mit dem Land über den Bau eines zusätzlichen Bettenhauses. Hier stehe man aber am Anfang, konkrete Pläne liegen noch nicht vor.

Bis zu 35 Corona-Patienten im Haus

Diese Projekte fallen zudem in eine für die Krankenhäuser sehr herausfordernde Zeit. In der ersten Corona-Welle im Frühjahr sei es noch gelungen, sich auf die Aufgaben als Spezialversorger für Psychiatrie und Geriatrie zu konzentrieren und die Behandlung von Covid-19-Patienten dem Klinikum und Marienkrankenhaus zu überlassen, sagt Breitmaier. Doch im Herbst habe sich die Situation grundlegend verändert. Das Virus sei nun so verbreitet in der Bevölkerung, dass es auch im Guten Hirten Corona-Ausbrüche gab und die Klinik zudem auch konstant Covid-19-Patienten betreut. Der Höchstwert sei Anfang Dezember erreicht gewesen, als im Guten Hirten 35 Corona-Patienten behandelt wurden.

Sowohl in der Inneren/Geriatrie als auch in der Psychiatrie gibt es seither Aufnahmestationen, in denen die Patienten zunächst isoliert sind und auf Covid-19 untersucht werden. Erst danach erfolgt die Verlegung auf eine reguläre Station. Fällt ein Test positiv aus, übernimmt der Gute Hirte trotzdem die medizinische Versorgung in seinen Spezialgebieten, die Patienten bleiben aber auf den Aufnahmestationen. Christine Weis hält das mit Blick auf die hochbetagten Patienten für eminent wichtig: „Wir bieten auch den Covid-Infizierten unsere Früh-Reha an, weil wir gemerkt haben, welch großes Defizit bei Muskulatur und Allgemeinzustand diese Patienten haben. Daher haben wir uns gesagt: Wir müssen hier dran bleiben.“ Die Patienten müssten zum Teil bis zu zwei Monate lang im Krankenhaus betreut werden.

Oliver Heath verweist auf die enge Vernetzung des Hauses mit den Alten- und Pflegeheimen in der Stadt. „Wir kümmern uns um multimorbide und hochbetagte Patienten und daher auch um die Covid-Versorgung dieser Gruppe“, sagt Heath. Das Haus sei wegen all dieser Umstände und Sicherheitsvorkehrungen auch bei weitem nicht so ausgelastet wie in früheren Jahren. „Und fehlende Belegung bedeutet fehlende Einnahmen“, so Heath. Umso bitterer sei es, dass der Gute Hirte momentan durch das Raster der Ausgleichszahlungen falle, denn die Politik habe für die Krankenhäuser die Kriterien Innere Medizin und Chirurgie definiert. „Letztere haben wir nicht und bekommen daher keine Zahlungen“, beklagt Heath. Er ergänzt: „Uns ärgert das, weil wir ja Covid-Patienten haben und sie versorgen.“