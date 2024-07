Um den Ablauf der Großbaustelle der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) in West zu erleichtern und zu beschleunigen, wird laut Stadtverwaltung bereits am kommenden Montag, 8. Juli, mit dem Teilrückbau der Oberleitung der Straßenbahn von der Haltestelle Rohrlachstraße bis Hausnummer 184 begonnen. Im Anschluss daran erfolgt der Gleisrückbau von der Haltestelle Rohrlachstraße bis Hausnummer 108 A. Die Kanalbauarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 15. Juli, im gleichen Abschnitt. Um diese Arbeiten zu ermöglichen, muss die Zufahrt in die Frankenthaler Straße seitens der Rohrlachstraße bereits ab Montag, 8. Juli, anstatt wie ursprünglich angekündigt ab Montag, 15. Juli, gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende August andauern. Die Umleitungsstrecke über die Rohrlachstraße und Industriestraße wurde laut Verwaltung bereits eingerichtet. Für Anlieger der Frankenthaler Straße ist die Zufahrt aus Richtung Oggersheim über die Mannheimer Straße bis zur Baustelle möglich.