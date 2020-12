Die Veranstaltungsreihe „Biz & Donna“ der Agentur für Arbeit wird auch 2021 fortgesetzt. Dann allerdings – coronabedingt – in digitaler Form. Der Auftakt ist am 12. Januar.

Die Idee hinter „Biz & Donna“: Berufliche Wiedereinsteiger, vor allem Frauen, nach einer längeren Pause beim Weg zurück in den Job unterstützen. Das Programm der Agentur für Arbeit, das sich auf Chancengleichheit am Arbeitsmarkt spezialisiert hat, gibt es bereits seit 20 Jahren. Auch 2021 werden wieder Veranstaltungen angeboten, dieses Mal digital.

Erstes Thema: Bewerbungsstrategien

Los geht es am Dienstag, 12. Januar, ab 9 Uhr mit dem Thema „Bewerbungsstrategien – Am Puls der Zeit“. Barbara Amann vom Unternehmen Arbeitsgut informiert in ihrem zweistündigen Vortrag unter anderem über Alternativen zur schriftlichen Bewerbung und darüber, wie man sich mit Bewerbungsunterlagen von der Masse abheben kann. Arbeitsgut mit Sitz in Heidelberg hat sich eigenen Angaben zufolge auf Beratung und Training „für gesundes Arbeiten und Arbeitsmarktintegration“ spezialisiert. Am 12. Januar soll es auch darum gehen, wie man soziale Netzwerke beruflich nutzen kann. Auch Online-Jobbörsen und digitale Bewerbungsverfahren sind Thema. Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, braucht laut Arbeitsagentur lediglich ein internetfähiges Endgerät.

Bei weiteren Terminen bis Mitte des Jahres geht es unter anderem um lebenslanges Lernen (2. Februar), um Bewerbungen in sozialen Netzwerken (22. Februar) und um Arbeitsrecht (18. Mai). Die insgesamt acht Vorträge wurden von den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen Ludwigshafen, Landau, Mannheim und Heidelberg zusammengestellt.

