„Achtung! Wir sind in Quarantäne“ stand zuletzt auf seiner Facebookseite. Die Isolation des Comedians Sven Hieronymus ging rechtzeitig zu Ende, um am „Ludwigshafener Kultur Comeback“ teilzuhaben. Im Maudacher Julius-Hetterich-Saal konnte er sich wortreich über den spätpubertierenden Sohn beklagen und an seine eigene goldene Jugendzeit samt Ghettoblaster erinnern.

Vier Wochen lang unablässig in den eigenen vier Wänden, da bedeute die Rückkehr auf die Bühne für ihn die reinste Erholung, erzählt Sven Hieronymus im Stream