Die Bundespolizei hat am Mannheimer Hauptbahnhof Dienstagmorgen einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen 11 Uhr kontrollierten die Beamten den 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann seitens der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen versuchter Körperverletzung per Haftbefehl gesucht wurde. Der 21-Jährige konnte die Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun seine Freiheitsstrafe verbüßt.