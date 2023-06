49 Leser lagen richtig. Sie haben auf unserem Bildausschnitt den Rudolf-Hoffmann-Platz in West erkannt. Er soll bald zum neuen Eingangstor im Stadtviertel werden. Doch es gibt auch Kritik an dem geförderten Projekt.

Der Rudolf-Hoffmann-Platz wird seit Jahresbeginn neu gestaltet, genauer gesagt: Innerhalb des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ wird er saniert und umgebaut. Hierzu hatte es mehrere Bürgerbeteiligungen vor Ort gegeben. Durch die Umgestaltung soll eine kleine Parkanlage mit generationenübergreifenden Spiel- und Erholungsangeboten entstehen, deren Konturen schon sichtbar sind. Ursprünglich sollte die Einweihung noch diesen Monat sein. Ob das tatsächlich klappt, ist allerdings offen.

Auf dem zuvor eher schmuddeligen Rasenareal soll ein neuer Parkweg parallel zur Frankenthaler Straße die einzelnen Bereiche erschließen. Kleine Rasenhügel sollen die neuen Platz- und Wegeflächen zur Straße hin abschirmen. Die Möglichkeit, auf der Fläche kleine Feste, wie das Maibaumfest, abzuhalten, bleibe gegeben, versichert die Stadtverwaltung.

Im Westen soll die Querung des Platzes für Radfahrer und Fußgänger verbessert werden. Strukturen wie der eingezäunte Kinderspielplatz, eine öffentliche WC-Anlage oder die Umspannstation der Technischen Werke bleiben laut Verwaltung erhalten oder werden aufgewertet. Der Baumbestand bleibe unangetastet. Lediglich zwei Robinien im Bereich zur Valentin-Bauer-Straße wurden gerodet. Die Strauchkulisse hinter dem Bunker soll ausgelichtet werden, um Verschmutzungen zu vermeiden. Nachpflanzungen mit Bäumen, Sträuchern und Bodendeckern seien eingeplant. So erhält der Kinderspielplatz eine attraktive Spielkombination, eine Schaukel und neue Bänke.

Auf der runden Sportfläche im mittleren Platzbereich kommen eine Calisthenics-Anlage, eine Tischtennisplatte, Sitzgelegenheiten und ein rollstuhlgerechtes Sportgerät. Auf dem kleineren Oval sollen zwei Trainingsgeräte für Ober- und Unterkörper sowie eine Slackline, also ein kniehohes Seil für akrobatische Übungen, gespannt werden.

Die Kosten betragen rund 800.000 Euro. Davon werden 90 Prozent durch das genannte Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ gefördert. Die Umgestaltung des Platzes ist das letzte größere Vorhaben im Quartier West, bevor das Förderprogramm Ende 2023 dort ausläuft.

Der Bildausschnitt. Foto: ier

Erste Ideen zur Umgestaltung des Platzes konnten die Menschen aus dem Quartier bereits 2019 bei einem Picknick einbringen. Im September 2020 wurden dann die daraus resultierenden ersten Planungsentwürfe der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. Dieser Termin hatte wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden müssen.

Dass das Projekt in dem mit knapp 5000 Einwohnern kleinsten Stadtteil Ludwigshafens nicht unumstritten ist, zeigt die Zuschrift von Haidan Schäfer, der bei der Pollichia-Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim , ein Naturschutzverein, aktiv ist. Er schreibt: „Beim Rudolf-Hoffmann-Platz in West hat man eine Rasenfläche, statt ökologisch zu verbessern, in einen unnötig versiegelten Spielplatz umgestaltet. Die Anwohner werden sich freuen, wenn nach den nächsten Starkregen die Wassermassen nicht wir früher versickern können, sondern den Abwasserkanal belasten.“

Die Gewinner

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Hans Amend und Clemens Link, beide stammen aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Juli.