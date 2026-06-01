„Auf den Spuren der Vorderpfälzer Lokalbahn“ lautet der Titel einer geführten Busfahrt am Sonntag, 7. Juni. Die Tour führt entlang der ehemaligen Strecken der Lokalbahn.

„Die Teilnehmer erwartet eine fachkundig begleitete Entdeckungsreise zu markanten Punkten der früheren Bahnlinien, ehemaligen Bahnhofsstandorten sowie heute noch sichtbaren Relikten der historischen Lokalbahn“, schreibt das Nahverkehrsmuseum Depot 5 Rhein-Neckar, das die historische Rundfahrt veranstaltet, in einer Pressemitteilung. Die Führung übernimmt der Buchautor und Lokalbahn-Experte Jochen Glatt, der Einblicke in die Geschichte, den Betrieb und die Entwicklung der Vorderpfälzer Lokalbahnen vermittelt. Die Rundfahrt ist in zwei Abschnitte unterteilt, die einzeln oder gemeinsam gebucht werden können.

Im ersten Abschnitt geht es für die Teilnehmer von der Ludwigshafener Innenstadt aus über den Stadtteil Maudach nach Mutterstadt, Dannstadt Hochdorf-Assenheim und schließlich nach Meckenheim. Abfahrt ist um 10 Uhr am Hauptbahnhof Ludwigshafen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Die Rückkehr ist gegen 13 Uhr geplant.

Bis nach Großkarlbach

Im zweiten Abschnitt erkunden die Teilnehmer von der Ludwigshafener Innenstadt aus die frühere Lokalbahn-Strecke über Oppau, Frankenthal, Heuchelheim und Dirmstein nach Großkarlbach. Abfahrt ist um 14 Uhr, ebenfalls am Hauptbahnhof Ludwigshafen (ZOB). Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant.

Der Fahrpreis beträgt 29 Euro für einen Abschnitt beziehungsweise 49 Euro für beide Abschnitte zusammen. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an sonderfahrten@depotfuenf.de oder unter Telefon 0621 17290584 (Anrufbeantworter) möglich. Die Veranstaltung findet laut Mitteilung nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.depotfuenf.de.