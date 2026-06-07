Mehrere Personen haben in Ludwigshafen einen Mann angegriffen und gefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei ist der Mann am Freitag, 5. Juni, gegen 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße körperlich angegangen worden. Es kam zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.